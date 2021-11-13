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Сборщик заказов

Любишь ходить по магазинам? Зарабатывай на этом! Дружная команда сборщиков от «СберМаркет» ждёт новых героев!

Что мы предлагаем?

  • отличную возможность работать рядом с домом или в любом другом районе города по выбору;
  • стабильный гарантированный доход;
  • персональные бонусы для сотрудников из Москвы и Московской области;
  • собеседование, не выходя из дома с использование компьютерных технологий;
  • сборка заказов в дневное время;
  • регулярная выдача средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);
  • выдача униформы с логотипом компании;
  • возможность пользоваться советами наставника.

Что требуется от тебя?

  • ответственность;
  • желание работать;
  • несколько часов свободного времени;
  • дружелюбие и коммуникабельность.

Это всё – про тебя? Возможно, именно тебя мы ждём в своей дружной команде! Спеши подать заявку на эту вакансию и стать частью экосистемы Сбер.

Если ты живешь в регионе, то тебя ждёт:

  • доход от 1500 рублей в день;
  • ежемесячная прибыль от 25 000 в месяц.

Если ты из Москвы, то мы предлагаем:

  • оплата 2500 руб./день;
  • доход от 50 000 тысяч в месяц.

Работа ближе, чем ты думаешь, — начни зарабатывать уже сейчас! Вступай в ряды сборщиков компании «СберМаркет»!

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