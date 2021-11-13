Любишь ходить по магазинам? Зарабатывай на этом! Дружная команда сборщиков от «СберМаркет» ждёт новых героев!

Что мы предлагаем?

отличную возможность работать рядом с домом или в любом другом районе города по выбору;

стабильный гарантированный доход;

персональные бонусы для сотрудников из Москвы и Московской области;

собеседование, не выходя из дома с использование компьютерных технологий;

сборка заказов в дневное время;

регулярная выдача средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

выдача униформы с логотипом компании;

возможность пользоваться советами наставника.

Что требуется от тебя?

ответственность;

желание работать;

несколько часов свободного времени;

дружелюбие и коммуникабельность.

Это всё – про тебя? Возможно, именно тебя мы ждём в своей дружной команде! Спеши подать заявку на эту вакансию и стать частью экосистемы Сбер.

Если ты живешь в регионе, то тебя ждёт:

доход от 1500 рублей в день;

ежемесячная прибыль от 25 000 в месяц.

Если ты из Москвы, то мы предлагаем:

оплата 2500 руб./день;

доход от 50 000 тысяч в месяц.

Работа ближе, чем ты думаешь, — начни зарабатывать уже сейчас! Вступай в ряды сборщиков компании «СберМаркет»!