Любишь ходить по магазинам? Зарабатывай на этом! Дружная команда сборщиков от «СберМаркет» ждёт новых героев!
Что мы предлагаем?
- отличную возможность работать рядом с домом или в любом другом районе города по выбору;
- стабильный гарантированный доход;
- персональные бонусы для сотрудников из Москвы и Московской области;
- собеседование, не выходя из дома с использование компьютерных технологий;
- сборка заказов в дневное время;
- регулярная выдача средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);
- выдача униформы с логотипом компании;
- возможность пользоваться советами наставника.
Что требуется от тебя?
- ответственность;
- желание работать;
- несколько часов свободного времени;
- дружелюбие и коммуникабельность.
Это всё – про тебя? Возможно, именно тебя мы ждём в своей дружной команде! Спеши подать заявку на эту вакансию и стать частью экосистемы Сбер.
Если ты живешь в регионе, то тебя ждёт:
- доход от 1500 рублей в день;
- ежемесячная прибыль от 25 000 в месяц.
Если ты из Москвы, то мы предлагаем:
- оплата 2500 руб./день;
- доход от 50 000 тысяч в месяц.
Работа ближе, чем ты думаешь, — начни зарабатывать уже сейчас! Вступай в ряды сборщиков компании «СберМаркет»!